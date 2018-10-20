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Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

20 октября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке
novokuznetsk.ru

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты, исполняя номер в цирке Новокузнецка. Происшествие произошло во время детского фестиваля циркового искусства «Под сводом старого шатра».

19-летняя девушка из Красноярска выполняла номер без страховки. Узел на полотнах развязался и она рухнула с высоты около пяти метров. Как заметили зрители, артистка изначально вела себя неуверенно. Как говорят врачи, предварительный диагноз - перелом позвоночника без повреждения спинного мозга.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

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Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

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Одна из самых дорогих скандинавских стран, страна тысячи озер, страна, где воду можно пить из-под крана, где большинство музеев бесплатны, где налоги превышают планку в 50% и где, как практически во всех странах Шенгена, есть вопросы с иммигрантами. Сложно не догадаться, что речь пойдёт о Швеции, её особым характером, выдающимися чертами и привычками.

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