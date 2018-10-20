Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты, исполняя номер в цирке Новокузнецка. Происшествие произошло во время детского фестиваля циркового искусства «Под сводом старого шатра».

19-летняя девушка из Красноярска выполняла номер без страховки. Узел на полотнах развязался и она рухнула с высоты около пяти метров. Как заметили зрители, артистка изначально вела себя неуверенно. Как говорят врачи, предварительный диагноз - перелом позвоночника без повреждения спинного мозга.