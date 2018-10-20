Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине
20 октября 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели закончили разбирать завалы на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард», в результате которого погибли четыре человека.
Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» произошел в пятницу, 19 октября. Сообщается об одиннадцати пострадавших в результате взрыва. Четверо из них погибли. Из семи раненых двое остаются в больнице. Здание цеха, в котором произошел взрыв, рухнуло полностью.
«Разбор завалов завершен. Продолжается вывоз мусора», - сообщил представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.
Представители оперативного штаба в настоящее время совершают подомовой и поквартирный обход окрестных жилых массивов. Они фиксируют причиненные взрывом повреждения с целью обеспечения выплаты компенсаций, сообщает РИА Новости.
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