Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели закончили разбирать завалы на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард», в результате которого погибли четыре человека.

Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» произошел в пятницу, 19 октября. Сообщается об одиннадцати пострадавших в результате взрыва. Четверо из них погибли. Из семи раненых двое остаются в больнице. Здание цеха, в котором произошел взрыв, рухнуло полностью.

«Разбор завалов завершен. Продолжается вывоз мусора», - сообщил представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.

Представители оперативного штаба в настоящее время совершают подомовой и поквартирный обход окрестных жилых массивов. Они фиксируют причиненные взрывом повреждения с целью обеспечения выплаты компенсаций, сообщает РИА Новости.