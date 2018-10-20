На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела

На месте крушения учебного самолета Л-39 в Азовском море обнаружены обломки самолета и фрагменты тела. Военные водолазы продолжают поисковые работы на месте аварии в районе Должанской косы.

«Обнаружены два фрагмента тела. От самолета около полусотни фрагментов достали. Поисковые работы продолжаются», - сообщил агентству ТАСС источник в авиационных кругах.

Учебный реактивный самолет Л-39 «Альбатрос», выполнявший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел крушение в районе Должанской косы над Азовским морем и упал примерно в 1,5 километрах от берега. Оба пилота успели катапультироваться, сейчас к их поискам привлечено около двухсот человек. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность самолета.