На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела
20 октября 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
На месте крушения учебного самолета Л-39 в Азовском море обнаружены обломки самолета и фрагменты тела. Военные водолазы продолжают поисковые работы на месте аварии в районе Должанской косы.
«Обнаружены два фрагмента тела. От самолета около полусотни фрагментов достали. Поисковые работы продолжаются», - сообщил агентству ТАСС источник в авиационных кругах.
Учебный реактивный самолет Л-39 «Альбатрос», выполнявший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел крушение в районе Должанской косы над Азовским морем и упал примерно в 1,5 километрах от берега. Оба пилота успели катапультироваться, сейчас к их поискам привлечено около двухсот человек. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность самолета.
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