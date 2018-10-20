Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

На Украине в Киевской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибла участница украинского юмористического телевизионного шоу. Еще четверо артистов коллектива находятся в тяжелом состоянии.

«Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса «Дизель-шоу» Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили тяжелые травмы. Авария случилась около семи часов утра возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп. Автобус с актерами столкнулся с грузовым автомобилем», - сообщил в своем фейсбуке депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Всего в автобусе находилось 14 пассажиров. По предварительным данным украинской национальной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.