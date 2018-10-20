В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В двигатель самолета, совершавшего рейс из Омска в Москву, во время руления при взлете попали две куропатки. В связи с этим вылет рейса отложен, пассажиры ожидают прибытия резервного борта.

«Рейс 388 Airbus A320 сообщением Омск – Домодедово. В 6.57 местного времени на взлете при рулении в двигатель попали две куропатки. От земли самолет не отрывался. Пострадавших нет», - сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

На борту самолета находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа. Резервный борт из Екатеринбурга должен прибыть к 13.00 по местному времени. С пассажирами, ожидающими его прибытия, работает представитель авиакомпании, сообщает РИА Новости.