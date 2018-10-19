Суд отказался освободить футболиста Александра Кокорина из СИЗО

Днем в пятницу, 19 октября, Мосгорсуд отказался освободить футболиста Александра Кокорина из СИЗО. Ранее мать спортсмена попросила выпустить ее сына под залог в размере 10 миллионов рублей.

Судья принял решение оставить без изменения избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, просьба матери Александра Кокорина была отклонена. Футболист останется под стражей до 8 декабря, как было постановлено ранее, передает РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала, а затем подрались в московском кафе с двумя чиновниками. После случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".