Мать Кокорина попросила освободить сына под залог в 10 миллионов рублей

Мать российского футболиста Александра Кокорина попросила освободить своего сына под залог в размере 10 миллионов рублей. Соответствующее предложение на заседании суда озвучил адвокат Олег Попов.

Юрист подчеркнул, что данная сумма является существенной для семьи спортсмена. Пока не сообщается, как судья отреагировал на подобную просьбу, передает РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя ведущей Первого канала, а затем подрались в московском кафе с двумя чиновниками. После случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".