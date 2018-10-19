Друзья погибшего в Керчи преподавателя: он пытался остановить стрелка

Друзья и знакомые преподавателя информатики, погибшего при стрельбе в керченском колледже, в пятницу, 19 октября, рассказали, что он пытался остановить Владислава Рослякова и забрать у него оружие.

Бывшие сокурсники 46-летнего Александра Моисеенко узнали о его гибели из СМИ. Они попытались получить дополнительную информацию о кончине своего приятеля и выяснили, что он был единственным взрослым человеком, оказавшимся в одном из помещений в момент стрельбы. Якобы преподаватель хотел отнять у Рослякова оружие, но был убит.

К настоящему моменту точных данных об обстоятельствах гибели сотрудника колледжа не поступало. Известно, однако, что у него остались жена и несовершеннолетний ребенок, передает РИА "Новости".