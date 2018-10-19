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В Азовском море нашли обломки потерпевшего крушение самолета Л-39
19 октября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Азовском море обнаружены место крушения и обломки учебного самолета Л-39 Минобороны РФ. На месте крушения уже работают военные водолазы. К поискам летчиков привлечены около 200 человек.
«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения. Место падения установлено точно, обломки самолета уже нашли. Для начала подводных работ ждали прибытия военных водолазов, имеющих необходимую сертификацию», - сообщил агентству ТАСС источник в оперативных службах.
Самолет Л-39, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, потерпел крушение накануне около 17.00 мск и упал в Азовское море в районе Должанской косы приблизительно в 1,5 километрах от берега. Предположительно, оба пилота успели катапультироваться, однако к настоящему времени в Азовском море найден лишь парашют одного из них. В поисках летчиков задействовано около 200 чловек.
Учебный реактивный самолет Л-39 «Альбатрос» был разработан в Чехословакии и является основной машиной для подготовки курсантов российских летных училищ.
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