В Петербурге с отравлением ртутью госпитализирован еще один ребенок

В Северной столице еще один ребенок был госпитализирован с отравлением парами ртути. Соответствующие данные предоставили в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что теперь в больницу попала 14-летняя девочка. Данных о ее состоянии из медицинского учреждения пока не поступало, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о семерых госпитализированных детях. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой отметили, что контейнер с ртутью в школу принес ученик четвертого класса еще 28 сентября. Школьники осматривали содержимое емкости на площадке для занятий скейтбордингом.