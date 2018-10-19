В Петербурге с отравлением ртутью госпитализирован еще один ребенок
19 октября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Северной столице еще один ребенок был госпитализирован с отравлением парами ртути. Соответствующие данные предоставили в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Известно, что теперь в больницу попала 14-летняя девочка. Данных о ее состоянии из медицинского учреждения пока не поступало, передает РИА "Новости".
Ранее сообщалось о семерых госпитализированных детях. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой отметили, что контейнер с ртутью в школу принес ученик четвертого класса еще 28 сентября. Школьники осматривали содержимое емкости на площадке для занятий скейтбордингом.
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