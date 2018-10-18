Парашют одного из летчиков обнаружен на месте падения Л-39 в Азовском море

Упавший в Азовском море учебно-боевой самолет Л-39 пилотировали два лейтенанта. Самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.

В море пока обнаружен лишь парашют одного из летчиков. Как ранее сообщалось, пилоты потерпевшего сегодня вечером крушение учебного самолета Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем. Поисковые работы на месте падения самолета продолжаются.

Учебный самолет Л–39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили сегодня в Минобороны. Самолет рухнул в районе населенного пункта Должанская.