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Парашют одного из летчиков обнаружен на месте падения Л-39 в Азовском море
18 октября 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Упавший в Азовском море учебно-боевой самолет Л-39 пилотировали два лейтенанта. Самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки и переучивания личного состава (ЦБП и ПЛС) Морской авиации ВМФ России.
В море пока обнаружен лишь парашют одного из летчиков. Как ранее сообщалось, пилоты потерпевшего сегодня вечером крушение учебного самолета Л-39 успели катапультироваться над Азовским морем. Поисковые работы на месте падения самолета продолжаются.
Учебный самолет Л–39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили сегодня в Минобороны. Самолет рухнул в районе населенного пункта Должанская.
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