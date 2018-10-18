МИД Британии выразил соболезнования в связи с массовым убийством в Керчи
18 октября 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель дипведомства Великобритании сообщил, что британская сторона глубоко опечалена нападением, в ходе которого погибли и получили ранения дети и взрослые.
Подчеркивается, что Великобритания выражает искренние соболезнования родным и друзьям убитых и желает выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.
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