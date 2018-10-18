МИД Британии выразил соболезнования в связи с массовым убийством в Керчи

Официальный представитель дипведомства Великобритании сообщил, что британская сторона глубоко опечалена нападением, в ходе которого погибли и получили ранения дети и взрослые. В Москву доставили 9 пострадавших при нападении в Керчи‍

Подчеркивается, что Великобритания выражает искренние соболезнования родным и друзьям убитых и желает выздоровления всем пострадавшим в результате трагедии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе главы Незалежной.