Учебный самолет Л-39 рухнул в воду на Кубани

Учебный самолет Л–39 при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. Самолет рухнул в районе населенного пункта Должанская.

Поисково-спасательная группа занимается в настоящий момент поисками летчиков Л-39 в районе крушения. Учебный самолет упал в воду. Боекомплекта на борту не было, отмечают в военном ведомстве. В сообщении говорится, что причиной может быть техническая неисправность.