На юго-востоке Москвы из-за задымления эвакуировали школу

Порядка 400 человек эвакуировали из столичной школы в четверг из-за задымления. Спасатели вывели из здания 350 учащихся и 30 сотрудников, сообщил представитель в экстренных службах Москвы.

ЧП произошло в районе Люблино ЮВАО Москвы: «Предварительно, ученик школы №460 бросил дымовую шашку», - сообщил РИА новости источник в экстренных службах города.

Подробности инцидента и мотивы ученика в настоящий момент выясняются правоохранителями. Сообщается, что на место происшествия выезжали 20 пожарных расчетов.