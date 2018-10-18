В Перми дети массово заболели после прививки, прокуратура проводит проверку

Первоклассники пермской школы № 7 массово заболели после того, как им была сделана прививка против клещевого энцефалита. У детей поднялась высокая температура, сильно болит голова, рвота, тошнота и слабость.

Что за вакцина была введена, неизвестно. Руководство школы с родителями разговаривать не хочет. Министерство здравоохранения Пермского края остановило вакцинацию детей по всему региону. Всю серию вакцины проверят специалисты.

Проверку организовала и прокуратура Ленинского района Перми. Будет дана правовая оценка действиям медицинских работников школы, поликлинического медучреждения, ответственного за вакцинацию детей, а также поставщиков данного медицинского препарата.