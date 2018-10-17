Десять раненых в Керчи до сих пор не смогли опознать

Оперативный штаб составил список 40 пострадавших при стрельбе в политехническом колледже Керчи.

При этом сообщается, что установить личности еще десятерых пострадавших не удалось. В знак траура по погибшим в Керчи‍ «потухнет» Останкинская телебашня

Они в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости». Также ведется опознание погибших. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.