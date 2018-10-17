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Десять раненых в Керчи до сих пор не смогли опознать
17 октября 2018, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб составил список 40 пострадавших при стрельбе в политехническом колледже Керчи.
При этом сообщается, что установить личности еще десятерых пострадавших не удалось.
Они в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости». Также ведется опознание погибших. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.
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