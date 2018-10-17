В знак траура по погибшим в Керчи «потухнет» Останкинская телебашня
17 октября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Подсветка на Останкинской телевизионной башне в российской столице будет выключена на сутки в знак траура по погибшим в результате ужасной трагедии, произошедшей сегодня в Керчи.
Отключение подсветки Останкино продлится с 20:00 сегодняшнего дня до 20:00 завтрашнего, сообщили во ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Днем в среду студент 4-го курса политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении Керчи. После совершения ужасного теракта юноша покончил с собой.
В результате трагедии, по уточненным данным, погибли 19 человек, около 50 - ранены (основную часть пострадавших составляют подростки). По месту жительства родителей студента прошли обыски.
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