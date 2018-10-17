Кадыров пообещал наказать виновников взрыва в Керчи "каленым железом"
17 октября 2018, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что преступники, виновные в организации взрыва, прогремевшего сегодня в керченском колледже и унесшего жизни людей, должны быть установлены и жестко наказаны.
«Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и жестоко наказаны по закону», - заявил он. Также глава Чечни выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только каленым железом можно выжигать это зло», написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, добавив, что руководство и население Крыма всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку в борьбе с общими врагами.
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