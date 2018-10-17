Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что преступники, виновные в организации взрыва, прогремевшего сегодня в керченском колледже и унесшего жизни людей, должны быть установлены и жестко наказаны. Вслед за Крымом трехдневный траур после трагедии в Керчи объявлен в Севастополе

«Этому нет никакого оправдания! Преступники должны быть установлены, найдены и жестоко наказаны по закону», - заявил он. Также глава Чечни выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только каленым железом можно выжигать это зло», написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, добавив, что руководство и население Крыма всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку в борьбе с общими врагами.