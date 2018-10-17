В Керчь на место теракта приехали 10 единиц тяжелой боевой техники
17 октября 2018, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие железнодорожного батальона Южного военного округа помогали в Керчи эвакуировать раненых после взрыва в колледже. Тяжелая боевая техника будет помогать расчищать завалы на месте ЧП.
Минобороны сформировало 24 бригады специалистов в медучреждениях ведомства для оказания помощи пострадавшим при теракте в Керченском политехническом колледже.
На видео, опубликованном в Сети, можно заметить стоящие на дороге бронетранспортёры и военные грузовики рядом с колледжем, в котором сегодня прогремел взрыв и произошла стрельба.
К колледжу в Керчи подъехала боевая техника. pic.twitter.com/PtdBTyebCT— FlashCrimea (@Flash_Crimea) 17 октября 2018 г.
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