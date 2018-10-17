В Керчь на место теракта приехали 10 единиц тяжелой боевой техники

Военнослужащие железнодорожного батальона Южного военного округа помогали в Керчи эвакуировать раненых после взрыва в колледже. Тяжелая боевая техника будет помогать расчищать завалы на месте ЧП.

Минобороны сформировало 24 бригады специалистов в медучреждениях ведомства для оказания помощи пострадавшим при теракте в Керченском политехническом колледже.

На видео, опубликованном в Сети, можно заметить стоящие на дороге бронетранспортёры и военные грузовики рядом с колледжем, в котором сегодня прогремел взрыв и произошла стрельба.