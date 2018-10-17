Вслед за Крымом трехдневный траур после трагедии в Керчи объявлен в Севастополе

Губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников выразил свои соболезнования жителям Крыма в связи с чудовищной трагедией в керченском колледже и объявил в городе трехдневный траур. СК: личность расстрелявшего людей в колледже в Керчи установлена

«Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю... В знак солидарности с крымчанами в Севастополе объявлен трехдневный траур», - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства города.

Овсянников также заявил о готовности Севастополя оказывать крымчанам всю необходимую помощь и поддержку. По его словам, приведены в готовность все силы севастопольских экстренных служб.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил в регионе трехдневный траур в связи с трагедией, о чем сообщалось на его странице в социальной сети Facebook.

Сегодня в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По некоторым данным погибли 18 человек, также сообщалось о 50 пострадавших.