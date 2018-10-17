Найден "черный ящик" потерпевшего крушение во время учений "Чистое небо-2018" на Украине самолета СУ-27УБ, сообщил сегодня глава министерства обороны Украины Степан Полторак. В Госдуме назвали причину крушения Су-27 на Украине

Министр отметил, что истребитель был исправен и прошел ремонт в июле текущего года. Сейчас изучается содержимое "черного ящика".

По словам местных жителей - очевидцев катастрофы, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель от жилых домов. Погибли двое пилотов - один местный, второй - военнослужащий Национальной гвардии США. О том, как Порошенко угробил американца, размышляет президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид ИВАШОВ.