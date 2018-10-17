В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи‍

Глава Крыма выразил соболезнования близким погибших при взрыве в политехническом колледже и объявил в регионе трехдневный траур, сообщается на странице Сергея Аксенова в социальной сети Facebook.

Траур на полуострове начнется 18 октября. Глава Крыма сообщил, что потрясен этой страшной трагедией: "Разделяю вашу боль и скорбь", - значится в сообщении. По его словам, в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для помощи пострадавшим.

Согласно предварительной информации, погибло около 18 человек. При этом, порядка 50 человек получили травмы различной степени тяжести. На данный момент в Крыму ужесточены меры безопасности. Переведены на усиленный режим патрулирования службы, отвечающие за безопасность Крымского моста.