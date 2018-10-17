СМИ: появилось фото подозреваемого, устроившего теракт в Керчи

В Керчи после взрыва в политехническом колледже разыскивается молодой человек в возрасте 20-25 лет. Информация не подтверждена официально, однако у СМИ появились фото возможного подозреваемого. СК: устройство, сработавшее в Керчи, было начинено металлическими предметами

Паблик Mash на своих страницах в социальных сетях опубликовал фотографии подозреваемого, заложившего взрывное устройство в Керченском политехколледже.

"Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все", - сообщает Mash. Сообщается также, что в здание он зашел в одной одежде, а позднее - переоделся.

Напомним, как ранее сообщали АН, полиция разыскивает молодого человека со следующими приметами: светловолосый, одет в синие джинсы и зеленую спортивную куртку.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва. По предварительным данным, погибли 10 человек, десятки людей ранены.