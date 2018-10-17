Боярский посоветовал сурово наказать Мамаева и Кокорина, но только "рублем"
17 октября 2018, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 17 октября, народный артист РСФСР Михаил Боярский порекомендовал сурово наказать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамева, учинивших сразу две драки, но исключительно материально.
В ходе телефонного разговора Боярский заявил, что сам "творил бог знает что" в молодости, однако не было аппаратуры, которая могла это зафиксировать. Артист отметил, что спортсменов обязательно нужно наказать при помощи штрафов, но не следует выгонять их из футбола или сажать в тюрьму, передает РИА "Новости".
Напомним, Кокорин и Мамаев на прошлой неделе избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем в одном из московских кафе подрались с двумя чиновниками.
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