Автоледи на иномарке сбила женщину с двумя детьми на переходе в Тамбове

В Тамбове на пешеходном переходе автоледи на иномарке сбила женщину с двумя детьми. Информацию о дорожно-транспортном происшествии в среду, 17 октября, предоставили в управлении МВД по региону.

Авария случилась накануне неподалеку от дома номер 73 на улице Свободная. Установлено, что автомобилистка 1991 года рождения совершила наезд на женщину 1983 года рождения и двух ее дочерей – 2011 и 2014 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточняет РИА "Новости", после ДТП все трое были доставлены в медучреждения. В ГИБДД сообщили, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.