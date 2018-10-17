Сбой произошел в работе МЦК

Рано утром в среду, 17 октября, в работе Московского центрального кольца произошел сбой. Согласно последней информации, движение поездов было временно приостановлено по техническим причинам.

Подчеркивается, что "Ласточки" не курсировали по часовой стрелке, а против часовой стрелки движение осуществлялось в штатном режиме.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", один из поездов внезапно остановился, вследствие чего потребовалось время для его буксировки. На место инцидента отправлялся вспомогательный локомотив. К настоящему моменту движение на МЦК полностью восстановлено.