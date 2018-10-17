Главврач больницы на Урале уволен после видео с издевательствами над пациентом
17 октября 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Главврач психоневрологической больницы №5 города Магнитогорск Челябинской области Александр Беликов был уволен после появившегося в сети ролика с издевательствами над пожилым пациентом медучреждения.
В пресслужбе минздрава региона подчеркнули, что приказ об увольнении главврача уже подписан. В ведомстве назвали случившееся вопиющим нарушением прав, а также предупредили о грядущей жесткой проверке не только для участников инцидента, но и для администрации больницы, передает РИА "Новости".
На видеозаписи можно увидеть, как медработник пинает пожилого пациента и кидает в него тапок. За кадром слышен смех коллег сотрудника больницы.
Ранее стало известно, что пожилой мужчина, имевший целый ряд заболеваний, скончался в сентябре.
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