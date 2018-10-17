В Хабаровском крае спасатели поймали ребенка, падавшего с четвертого этажа

В Комсомольске-на-Амуре, расположенном в Хабаровском крае, спасатели поймали ребенка, который падал с четвертого этажа. Мальчику удалось помочь благодаря слаженной работе сотрудников полиции и МЧС.

Очевидцы обратились к полицейским с сообщением о ребенке, который играл на балконе четвертого этажа без присмотра взрослых. К многоквартирному дому подъехала инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Елена Литовченко. Она поняла, что мальчик стоят на табурете на незастекленной конструкции и незамедлительно вызвала спасателей. До их приезда женщина старалась отвлекать его.

В какой-то момент ребенок не удержался и выпал на улицу, а у земли его подхватили приехавшие сотрудники МЧС. Впоследствии выяснилось, что мальчик не ходит в детсад и часто остается один дома. С его матерью была проведена беседа, передает РИА "Новости".