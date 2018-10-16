В Москве внедорожник сбил трех человек на пешеходном переходе‍

Трое человек, переходивших дорогу по наземному пешеходному переходу, пострадали во вторник, 16 октября, после наезда на них внедорожника марки Nissan на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел в районе дома №126 в Чечерском проезде. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Все трое в настоящий момент госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители. Как сообщает ТАСС, водитель внедорожника не покинул место аварии и не находился в состоянии алкогольного опьянения.