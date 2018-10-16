Под Астраханью грузовик сбил на трассе верблюда
16 октября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне на трассе "Волгоград - Астрахань" водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону областного центра, совершил наезд на верблюда. От полученных травм животное скончалось.
По сообщению регионального УМВД, водитель грузовика заметил стадо животных, объехал его и вернулся на полосу. Однако в этот момент на дорогу внезапно выскочил верблюд, отбившийся от собратьев.
От удара машину отбросило на обочину, после чего "Газель" перевернулась. 54-летний житель Волгограда, находившийся в момент ДТП за рулем транспортного средства, не пострадал.
Однако его машина получила серьезные повреждения, а животное, к несчастью, погибло. В ГИБДД ищут владельца стада, допустившего свободный выпас экзотического скота.
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