Под Астраханью грузовик сбил на трассе верблюда‍

Накануне на трассе "Волгоград - Астрахань" водитель автомобиля "Газель", двигаясь в сторону областного центра, совершил наезд на верблюда. От полученных травм животное скончалось.

По сообщению регионального УМВД, водитель грузовика заметил стадо животных, объехал его и вернулся на полосу. Однако в этот момент на дорогу внезапно выскочил верблюд, отбившийся от собратьев.

От удара машину отбросило на обочину, после чего "Газель" перевернулась. 54-летний житель Волгограда, находившийся в момент ДТП за рулем транспортного средства, не пострадал.

Однако его машина получила серьезные повреждения, а животное, к несчастью, погибло. В ГИБДД ищут владельца стада, допустившего свободный выпас экзотического скота.