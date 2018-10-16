В Москве неизвестный открыл стрельбу у ТЦ

Возле одного из московских торговых центров неизвестный открыл стрельбу. Как сообщили во вторник в пресс-службе столичного управления МВД, стреляли, предположительно, из травматического пистолета.

Источники утверждают, что данный инцидент произошел неподалеку от ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе. Как отмечает сегодня РИА "Новости", между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт, вследствие чего один из водителей достал оружие. В ходе выстрела было разбито окно автомобиля.

В результате происшествия ни один человек не пострадал. Сотрудники полиции в настоящий момент ведут активные поиски стрелявшего.