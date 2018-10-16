//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Киркоров опубликовал видео участия дочки в модном показе
- Что делят Денис и Дарья Глушаковы?
- Собчак познакомила Матильду Шнурову с мужчиной
- В сети раскритиковали наряд Волочковой: без колготок, зато в шубе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Москве неизвестный открыл стрельбу у ТЦ
16 октября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Возле одного из московских торговых центров неизвестный открыл стрельбу. Как сообщили во вторник в пресс-службе столичного управления МВД, стреляли, предположительно, из травматического пистолета.
Источники утверждают, что данный инцидент произошел неподалеку от ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе. Как отмечает сегодня РИА "Новости", между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт, вследствие чего один из водителей достал оружие. В ходе выстрела было разбито окно автомобиля.
В результате происшествия ни один человек не пострадал. Сотрудники полиции в настоящий момент ведут активные поиски стрелявшего.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Ветеран международной ЧВК ошибся с указаниями на недостатки охраны Захарченко
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Владимир Познер ответил на извечный вопрос, почему в России столько бедных?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Наука
//Общество
//live
«Русская православная церковь пока дает предупредительный огонь...»
//Новости партнеров
//Общество
//Наука
//Новости СМИ2
//В мире
Киевский эксперт назвал вероятного нового союзника Украины в «войне» с Россией
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов
//В мире
Выходные в Нью-Йорке впервые за четверть века прошли без убийств
//Политика
Песков о разрыве РПЦ и Константинополя: "Мы надеемся, мудрость восторжествует"
В Калининграде посетительница расплатилась в кафе деньгами из "банка приколов"
//Общество
Скоропостижно умер глава Карельского ПФ, предлагавший работать до 80 лет
//В мире
//В мире
Расшифрованы «послания Запада» о принуждении Киева к наступлению на ДНР и ЛНР
//Общество
Санитары психбольницы сняли на видео издевательства над пожилым пациентом
//В мире
Кадыров прокомментировал танец Макрона и Пашиняна под армянскую музыку
//Общество
В Череповце умер 32-летний принц Нигерии, вдовой стала 50-летняя женщина
//В мире
Эксперт: Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию