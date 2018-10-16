В Барнауле женщина и два ребенка погибли в ДТП с нетрезвым водителем
16 октября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Женщина и два маленьких ребенка погибли в ходе дорожно-транспортного происшествия в Барнауле. Авария случилась вечером в понедельник, 15 октября, в районе дома номер 32 на проспекте Ленина.
Согласно последней информации, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пересек перекресток на красный свет и врезался в другой автомобиль. На месте аварии умерла пятилетняя девочка, а 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались в машине "скорой помощи".
Как сообщает РИА "Новости", виновник ДТП не пострадал, а его пассажирке оказали медпомощь на месте. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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