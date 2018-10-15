На оранжевой ветке московского метро произошел сбой
15 октября 2018, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена в понедельник вечером произошел сбой. По техническим причинам поезда следовали с увеличенным интервалом, сообщила пресс-служба подземки.
«На Калужско-Рижской линии по техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов. Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график», - сообщил официальный твиттер-аккаунт Московского метро.
Позже пресс-служба столичной подземки сообщила, что сбой в интервалах движения поездов ликвидирован, движение на Калужско-Рижской линии введено в график.
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