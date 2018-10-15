На оранжевой ветке московского метро произошел сбой

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена в понедельник вечером произошел сбой. По техническим причинам поезда следовали с увеличенным интервалом, сообщила пресс-служба подземки.

«На Калужско-Рижской линии по техническим причинам незначительно увеличены интервалы движения поездов. Прилагаем все усилия для скорейшего ввода движения в график», - сообщил официальный твиттер-аккаунт Московского метро.

Позже пресс-служба столичной подземки сообщила, что сбой в интервалах движения поездов ликвидирован, движение на Калужско-Рижской линии введено в график.