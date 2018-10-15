Обезврежен преступник, захвативший заложника на вокзале в Кельне
15 октября 2018, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина, захвативший заложника в районе главного вокзала Кельна, обезврежен и находится в реанимации. Его жертва также доставлена в больницу. Оцепление пока не снято, сообщили в полиции.
«Преступник под контролем. Меры, предпринимаемые в ходе операции, продолжаются», - сообщили в полиции Кельна. Стражи порядка также уточнили, что в ходе операции по освобождению заложника задержали еще одного человека: «Мы не знаем, является ли он заложником или соучастником. Его личность устанавливается, операция продолжается», - рассказали полицейские.
Мужчина, удерживавший в заложниках женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна, в ходе полицейской операции тяжело ранен. Он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Оцепление вокруг вокзала еще не снято, сообщает РИА Новости.
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