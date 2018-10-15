В центре Кельна произошел захват заложников

В немецком городе Кельн неизвестные захватили заложников. Захват произошел недалеко от площади Бреслауэрплац в районе главного вокзала города. Число заложников к настоящему моменту неизвестно.

Полиция города Кельн выясняет обстоятельства произошедшего инцидента. Пока известно лишь, что заложников удерживают в аптеке, расположенной неподалеку от площади Бреслауэрплац в районе главного вокзала Кельна. Сообщается также о признаках задымления на месте происшествия.

Однако полицейским пока не удалось выяснить ни число захватчиков, ни число заложников. В районе места происшествия задержано движение поездов, перекрыта привокзальная площадь, частично перекрыты железнодорожные пути, сообщает РИА Новости.