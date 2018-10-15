Адвокат Кокорина заявил, что его подзащитный пытался разнять дерущихся

Адвокат футболиста Александра Кокорина в понедельник рассказал, что его подзащитный пытался остановить драку, а не ввязывался в нее. Ранее спортсмен был помещен под арест до 8 декабря текущего года.

Юрист Олег Попов сегодня в эфире Первого канала заявил, что футболист пытался разнять конфликтующие стороны во время драки с водителем телеведущей Ольги Ушаковой. Адвокат утверждает, что именно это можно увидеть на записи с камеры видеонаблюдения.

Напомним, спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября избили на парковке в центре Москвы мужчину, а затем в одном из столичных кафе несколько раз ударили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.