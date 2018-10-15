Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на Урале, есть пострадавшие

Утром в понедельник, 15 октября, в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП с участием маршрутки. Согласно последней информации, транспортное средство с пассажирами вылетело в кювет.

Водитель маршрутного такси из-за неблагоприятных погодных условий и небезопасной скорости движения съехал с дороги. В момент аварии в салоне машины находились двенадцать человек, девять из них пострадали. Уточняется, что в медицинские учреждения доставили пятерых граждан.

Как уточняет портал URA.RU, обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливают сотрудники областного управления ГИБДД.