Мать Кокориных об аресте сыновей: катастрофа всей моей жизни

Мать игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла прокомментировала арест сыновей. Спортсмен и его родственник попали в центр громкого скандала 8 октября.

Светлана Кокорина в эфире "Первого Канала" призналась, что случившееся является "катастрофой всей ее жизни". Женщина утверждает, что не ожидала подобного поведения от своих детей.

Напомним, в минувший четверг Тверской суд Москвы принял решение отправить Александра и Кирилла Кокориных, а также полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева под арест до 8 декабря текущего года. Ранее спортсмены стали инициаторами драки с водителем одной из телеведущих, а затем избили руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.