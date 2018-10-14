В Москве обрушились строительные леса, упали пять человек

В ходе реконструкции здания в центре Москвы пять человек упали сегодня со строительных лесов. Четверо из них получили травмы. Происшествие случилось в Газетном переулке.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы, сообщает РИА Новости. В историческом здании, которое сейчас реконструируют, когда-то располагался Ростехнадзор. Рухнувшие настилы строительных лесов были расположены на уровне 3 этажа.