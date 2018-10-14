В Германии самолет въехал в толпу, есть жертвы

Легкомоторный самолет Cessna при посадке выехал за пределы ВПП и врезался в группу людей. Три человека погибли, еще восемь были ранены. Трагедия произошла в германской федеральной земле Гессен.

Группа людей стояла на краю взлетно-посадочной полосы, когда самолет при посадке совершил неправильный маневр. Среди погибших есть ребенок.

Вершина горы Вассеркупе, где роизошел инцидент, очень популярна среди пилотов-любителей и парапланеристов.