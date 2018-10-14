Ураган "Майкл" повредил несколько истребителей, находившихся на базе Тиндалл в штате Флорида. Урон мог быть нанесен самолетам пятого поколения F-22 Raptor, QF-16 и турбовинтовым самолетам Mitsubishi MU-2.

Представители ВВС страны пока отказываются назвать точное число и типы выведенных из строя машин, сообщает Air Force Times. Эксперты не могут войти в ангары и оценить ущерб.

"Майкл" обрушился на побережье Флориды в среду днем. На следующий день он ослаб до тропического шторма, однако успел унести жизни шести человек и нанести серьезный ущерб инфраструктуре.