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Зоопсихолог объяснила нападение собак на хозяйку в Подмосковье
14 октября 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Зоопсихолог, доцент кафедры кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Марианна Гладких прокомментировала нападение собак на свою хозяйку, произошедшее в Подмосковье.
Накануне в Раменском районе Московской области две собаки породы бордоский дог напали на свою хозяйку и насмерть загрызли ее. Женщина была опытной заводчицей собак этой породы с более чем десятилетним стажем, обладательницей многих российских и международных наград. Об этом происшествии сообщило накануне ГСУ СК по Московской области.
«Чаще всего в таких инцидентах виноваты сами заводчики. Да, бывает, что животное имеет истеричный характер. Но в большинстве случаев виноват человек. Заводчик определенной породы собак несет этические обязательства, этическую нагрузку именно потому, что он взялся приручить и одомашнить это животное, содержать его. Значит, он должен обеспечить абсолютно четкие условия, чтобы не пострадало ни животное, ни люди», - прокомментировала Марианна Гладких.
Зоопсихолог также уточнила, что каждая порода собак отличается большим преимуществом тех или иных качеств. Поэтому людям, которые собираются завести собаку, следует прежде всего точно выяснить, с какой целью создавалась та или иная порода. Также во избежание повторения подобных трагедий необходимо правильно выращивать и воспитывать питомца, цитирует РИА Новости.
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