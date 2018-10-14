На северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу в кафе

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе на северо-востоке столицы. Огнестрельное ранение получил один из посетителей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, стрельба произошла в кафе на улице Яблочкова. Накануне в кафе произошла ссора между тремя мужчинами. В ходе потасовки один из них выхватил оружие и произвел не менее двух выстрелов, после чего скрылся.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили неработающего гражданина 1999 года рождения с ранением левой ноги. Мужчина был госпитализирован, сообщает Агентство "Москва".

Второй участник ссоры получил неогнестрельные травмы головы и был отпущен после оказания ему медицинской помощи. Отмечается, что пострадавшие от написания заявления отказались.