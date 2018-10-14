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В результате ДТП в Ленобласти пострадали пять человек
14 октября 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
В дорожной аварии в районе поселка Отрадное Кировского района Ленинградской области минувшим вечером различные травмы получили пять человек. Среди пострадавших трое несовершеннолетних.
О происшествии сообщили представители пресс-службы УГИБДД региона. На 39-м километре автотрассы в Кировск 18-летний водитель Renault столкнулся со скутером Yamaha, которым управлял подросток 15 лет.
Автомобиль сбил подростка на скутере и, вылетев в кювет, частично съехал в реку. В инциденте пострадали оба водителя, а также трое пассажиров автомобиля.
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