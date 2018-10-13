В результате удара ВСУ по ЛНР убиты девушка и женщина

Женщина и ее дочь погибли сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ по поселку Марьевка в самопровозглашенной ЛНР. Об этом заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

Погибли 46-летняя женщина и 17-летняя девушка. Они были убиты осколками мины из крупнокалиберного миномёта, сообщает Луганскинформцентр. По населенному пункту было выпущено восемь мин из 120-миллиметрового миномета. Обстрел проходил со стороны города Золотое. Известно, что приказ об обстреле поселка Марьевка отдал командир 14 отдельной механизированной бригады .

Международные организации просят дать оценку обстрелу жилого района со стороны ВС Украины, в результате которого погибли две женщины.





