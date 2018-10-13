Несколько десятков мусульман задержали после молитвы в Подмосковье
13 октября 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Мусульман задержали на выходе из мечети, расположенной в городе Мытищи. Накануне днем оттуда вышли около сотни человек и увидели перед собой два автобуса и 30-40 силовиков в военной форме, бронежилетах, в масках и с автоматами.
Причину задержания не сообщили, однако очевидцы утверждают, что силовики приехали из-за анонимного звонка по поводу того, что около мечети произошло массовое собрание людей. В отделении они провели около пяти часов, потом отпустили без объяснений.
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