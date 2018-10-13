Названа возможная причина ЧП с теплоходом в Чёрном море

Грузовой теплоход под флагом Панамы, по предварительным данным, мог затонуть из-за нештатного смещения груза. Это предположение, о том, что произошло на самом деле, пока говорить сложно.

Ранее стало известно, что теплоход затонул на глубине 1900 м в 50 милях от берега. Члены экипажа не пострадали, они сошли на плот. Теплоход вез металлолом в Турцию.

О возможном ночном смещении груза сообщил представитель пресс-службы Росморречфлота, передает «РИА Новости». Из-за смещения произошел опасный крен судна. Члены экипажа взяты на борт греческого танкера, который был туда оперативно направлен.



