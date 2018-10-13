В Уфе экстренно сел самолет с неисправным шасси

В Уфе самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку из-за неисправности в системе шасси. Соответствующую информацию днем в субботу, 13 октября, предоставили в МЧС Башкирии.

Инцидент произошел сегодня утром. Воздушное судно, летевшее из Анталии, совершило аварийную посадку, которая прошла успешно. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Предполагается, что в системе шасси возникли неисправности с гидравликой, передает РИА "Новости".

Известно, что пассажиры были высажены из самолета в штатном режиме. Впоследствии летательный аппарат был отбуксирован на место стоянки.