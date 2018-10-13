В Уфе экстренно сел самолет с неисправным шасси
13 октября 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Уфе самолет авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку из-за неисправности в системе шасси. Соответствующую информацию днем в субботу, 13 октября, предоставили в МЧС Башкирии.
Инцидент произошел сегодня утром. Воздушное судно, летевшее из Анталии, совершило аварийную посадку, которая прошла успешно. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Предполагается, что в системе шасси возникли неисправности с гидравликой, передает РИА "Новости".
Известно, что пассажиры были высажены из самолета в штатном режиме. Впоследствии летательный аппарат был отбуксирован на место стоянки.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес