Минувшей ночью в Москве подожгли храм и воскресную школу

В ночь на субботу неизвестный злоумышленник поджег в Ухтомке временный деревянный храм в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец", а также воскресную школу, которая расположена неподалеку.

В Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата отметили, что сторож вовремя заметил пламя и вызвал пожарных, вследствие чего выгорели пристройка к основному зданию храма и два класса школы.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на сообщение пресс-службы Восточного викариатства Москвы, ущерб, который был нанесен пожаром, еще предстоит оценить. Поиски преступника уже начались. На записях с видеокамер видно, что ночью на территорию храма проник человек в маске, с двумя бутылками в руках и рюкзаком.