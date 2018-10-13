В Черном море затонул теплоход, экипаж удалось спасти

Теплоход под флагом Панамы в субботу, 13 октября, затонул в акватории Черного моря. Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой Росморречфлота, судно перевозило металлолом.

Теплоход следовал из порта Азов и затонул в 50 милях от берега на глубине 1,9 тысячи метров. Капитан судна подал сигнал бедствия, сообщив об увеличении крена. Известно, что все члены экипажа, среди которых два гражданина Турции и шесть уроженцев Азербайджана, были спасены – они сошли на плот.

В настоящий момент моряков эвакуируют в Новороссийск. Причины затопления теплохода в настоящий момент устанавливают специалисты, передает РИА "Новости".